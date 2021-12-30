Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Тренер вновь возглавил одесситов
Фото: ФК Астана
Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал пресс-службе клуба свое возвращение на пост наставника команды.
«Я очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец», в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.
А пока хочу поздравить всю большую семью «Черноморца» с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций».
Григорчук тренировал одессистов с 2010 по 2014-й годы.
«Черноморец» идет 13-м в таблице УПЛ.
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