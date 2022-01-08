Григорчук определился с будущим арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо»

Специалист немного переформатирует состав одесситов

Роман Григорчук / фото - FootBoom

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук принял решение по арендованным у «Динамо» футболистам.

Специалист оставит в команде около 7-8 исполнителей из киевской команды. В первую очередь, одесситы сохранят вингера Георгия Цитаишвили. По другим футболистам клубы ведут переговоры.

В первой части сезона в состав «Черноморца» было сразу 16 игроков «Динамо» (Цитаишвили, Тлумак, Скорко, Смирный, Сухоручко, Михайленко, Кадири, Надольский, Мащенко, Кузик, Кучерук, Исаенко, Ванат, Вантух, Биловар и Билошевский), что привело к бурному недовольству местных фанатов. Несколько раз болельщики даже нападали на клубный автобус.

После первого круга чемпионата Украины «Черноморец» идет 13-м месте, набрав 14 очков.