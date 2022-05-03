Степаненко: «Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с командой»
Григорчук ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Шахтер»
Де Дзерби намекнул, что уйдет
Роман Григорчук / Фото: ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Шахтер» в случае ухода главного тренера «горняков» Роберто де Дзерби.
«Неправильно говорить о кандидатурах, на данный момент Де Дзерби для меня – тренер «Шахтера». Де Дзерби провел очень серьезную работу в «Шахтере», внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.
Готов ли я возглавить Шахтер»? На данный момент я тренер «Черноморца», о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало».
Ранее Де Дзерби намекнул, что может покинуть «Шахтера», а капитан команды Тарас Степаненко это подтвердил.
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