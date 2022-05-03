Григорчук ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Шахтер»

Де Дзерби намекнул, что уйдет

Роман Григорчук / Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Шахтер» в случае ухода главного тренера «горняков» Роберто де Дзерби.

«Неправильно говорить о кандидатурах, на данный момент Де Дзерби для меня – тренер «Шахтера». Де Дзерби провел очень серьезную работу в «Шахтере», внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Готов ли я возглавить Шахтер»? На данный момент я тренер «Черноморца», о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало».

Ранее Де Дзерби намекнул, что может покинуть «Шахтера», а капитан команды Тарас Степаненко это подтвердил.