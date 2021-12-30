Григорчук ответил, останутся ли в «Черноморце» игроки «Динамо»

Роман Григорчук / Фото: Twitter

Новоиспеченный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о судьбе арендованных у «Динамо» футболистов команды.

– Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готов уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9-го числа.