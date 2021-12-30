Григорчук ответил, останутся ли в «Черноморце» игроки «Динамо»

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Новоиспеченный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о судьбе арендованных у «Динамо» футболистов команды.
– Юрий Мороз покинул «Черноморец». Останутся ли арендованные у «Динамо» футболисты?
– Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готов уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9-го числа.
Ранее Григорчук назвал глобальные цели одесского клуба.
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