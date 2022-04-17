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Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»

Тренер «Черноморца» также рассказал о том, где сейчас его игроки
Футбол Украинская Премьер-лига
13:10
Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, где находятся его футболисты.

«Нет одного места, где находится команда в этот момент. Легионеры, конечно, сразу уехали, иначе и быть не могло. Они уехали из Украины, и хорошо, что большинство легионеров сейчас имеют команды, могут тренироваться и играть.

А у других футболистов мысли о своих семьях, детях, а не футболе. Каждый сам поддерживает форму.

Думаю, после войны возрождение будет проходить достаточно быстро».

Ранее сообщалось, что еще рассматривается возможность доиграть нынешний сезон УПЛ.

Источник: footballua.tv
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Роман Григорчук Черноморец

Комментарии 1

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17 апреля 2022г. 13:26
Ну конечно :D в армию никто не пробовал податься?
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