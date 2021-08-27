Григорчук рассказал о переговорах с другими клубами
Григорчук рассказал, в каком чемпионате точно себя не видит
Украинскому специалисту уже доводилось работать в этой стране
17:51
Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск
Бывший тренер солигорского «Шахтера» Роман Григорчук заявил в эфире YouTube-канала «ЧестнОК» заявил, что не готов вернуться к работе в Беларуси из-за последствий санкций в отношении государства.
На данный момент я не могу себе это никоим образом представить. Потому что в дальнейшем я хочу работать в команде, с которой можно решать цели.
А я понимаю, что для этого нужно. При этих ограничениях ни одна команда не может добиваться результатов в еврокубках.
Ранее Григорчук раскрыл причины ухода из солигорского «Шахтера».
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