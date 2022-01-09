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Григорчук: «Ряд игроков «Динамо» едет с нами на сборы, а после этого примем по ним решение»

Новый тренер «Черноморца» – о задачах и подготовке команды к весне
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 15:06
Григорчук: «Ряд игроков «Динамо» едет с нами на сборы, а после этого примем по ним решение»
Роман Григорчук / Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о целях клуба на ближайшие полгода. Специалиста цитирует пресс-служба «моряков».

«Нас устроит место, которое позволит остаться в Премьер-лиге. Но чем выше, тем лучше. Что касается игроков – у нас нет единого подхода к формированию команды. У нас на это нет ни времени, ни особых возможностей. Все способы хороши, лишь бы сформировать команду, которая будет способна решать поставленную задачу.

Ряд игроков из «Динамо» едет с нами на сборы. Конкретные решения озвучим после них. Будет ряд игроков на просмотре, они будут на первом сборе, по ним будет принято решение после его окончания. Есть игроки, которые подписали контракты, но об этом позже объявят».


Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Черноморец» идет 13-м.

Петр Приходько
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Роман Григорчук Черноморец

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