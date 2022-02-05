«Металлист» в результативном матче обыграл «Черноморец» в серии пенальти на Winter Cup 2022
Григорчук: «С «Металлистом» получилась очень хорошая игра»
«Черноморец» проиграл в серии пенальти
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал итог игры против «Металлиста» в матче Winter Cup 2022.
«С «Металлистом» получилась очень хорошая игра. Я доволен качеством игры и той информацией, которую мы получили о наших новичках, хоть у нас впереди еще много работы.
Я рад, что Цонев и Юсов сегодня смогли отличиться — люблю, когда забивают именно форварды. Думаю, они тоже довольны».
Следующий матч одесситы проведут против «Полесья» 7 февраля.
Житомирский клуб в своей игре обыграл «Верес».
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