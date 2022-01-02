Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»

Специалист подписал контракт с одесским клубом

Роман Григорчук / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в одесский клуб.

Ровно семь лет прошло с тех пор, как вы покинули одесскую команду. Помнится, тогда в своем обращении на клубном сайте вы написали: «Не прощаюсь, а лишь говорю «до свидания», так как верю в то, что рано или поздно я с удовольствием вернусь в «Черноморец».

«Говорил тогда эти слова от искреннего сердца, ничего не преувеличивая. В ту пору в стране возникла непростая ситуация, и это стало следствием проблем в «Черноморце». Какое-то время было не до футбола. Поэтому я и уехал. Хотя тогда в чемпионате Украины было все настолько здорово, что если бы это развивалось и в дальнейшем, то не только у меня, но и у любого другого представителя клуба не возникало бы никаких мыслей по поводу каких-либо шагов. В том «Черноморце» все члены команды очень любили Одессу, и им все нравилось. У нас тогда дела складывались хорошо – как по результату, так и по игре. Да и на стадионе была просто чудесная атмосфера. Так вот, когда покидая одесскую команду я говорил слова своего обращения, надеялся, что вернусь в «Черноморец». Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в свой родной клуб. Поверьте, говорю это без какого-либо преувеличения. Одесса – чудесный город, в котором я живу. В нем настоящая футбольная среда – в этом нет никаких сомнений! Я с нетерпением жду первую игру, когда мы будем на стадионе, на котором будет прекрасная атмосфера».

Специалист ранее руководил одесской командой в период с 2010-го по 2014-й год.

Напомним, Григорчук ответил, останутся ли в «Черноморце» игроки «Динамо».