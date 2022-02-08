Григорчук сообщил о необходимости подписания 2-3 качественных игроков для «Черноморца»

Возможно, череда трансферов одесского клуба текущей зимой не завершилась

Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу поражения в серии пенальти матча Winter Cup против «Полесья» (1:1, 4:5). Также специалист сообщил, что команда все еще требует усиления.

Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце. Вторая упущенная победа на последних минутах? Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется. Гол Цитаишвили? Сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника. Комплектация еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нам их взять. Это вопрос непростой.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди может подписать контракт с «Черноморцем».