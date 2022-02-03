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Григорчук: «УПЛ раньше была в топ-6 лиг Европы»
Тренер «Черноморца» считает, что сейчас уровень чемпионата Украины стал ниже
03 февраля 19:59
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сравнил нынешний уровень УПЛ и чемпионат в лучшие годы.
«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить нынешний уровень УПЛ. Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012-2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков «Динамо», «Шахтера», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».
Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы».