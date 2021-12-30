Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Григорчук: «В «Черноморце» у меня много работы, но мало времени»
Тренер возглавил одесскую команду
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24
Новоиспеченный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о задачах одесского клуба.
«Для меня это очень позитивное и хорошее событие, ведь «Черноморец» – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. О чем больше всего хочется говорить в футбольном плане – это стадион, атмосфера и болельщики. Хочется, чтобы скорее все это вернулось. Но для этого надо пройти тернистый путь, у нас очень много работы. Но тем и интереснее жизнь будет.
Цели озвучим 9 января на пресс-конференции. Но уже сейчас могу сказать, что мы будем идти шаг за шагом. Сейчас стоит важная задача – сохранение команды в УПЛ. Это самое главное, на это будут направлены все наши действия.
Всегда хочется усиливать команду, делать селекционные шаги. В нашей ситуации такие шаги будут. Но в какой степени – станет известно позже. 9 января мы уже едем на сборы, мало времени остается к возобновлению чемпионата. Понимаем, что у нас мало времени и много работы. Что у нас получится – будем анализировать позже».
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» идет на 13-м месте.
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