Григорчук: «В «Черноморце» у меня много работы, но мало времени»

Роман Григорчук / Фото: Футбол 24

Новоиспеченный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о задачах одесского клуба.

Цели озвучим 9 января на пресс-конференции. Но уже сейчас могу сказать, что мы будем идти шаг за шагом. Сейчас стоит важная задача – сохранение команды в УПЛ. Это самое главное, на это будут направлены все наши действия.

Всегда хочется усиливать команду, делать селекционные шаги. В нашей ситуации такие шаги будут. Но в какой степени – станет известно позже. 9 января мы уже едем на сборы, мало времени остается к возобновлению чемпионата. Понимаем, что у нас мало времени и много работы. Что у нас получится – будем анализировать позже».