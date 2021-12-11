Григорчук: «Мой приоритет – работать в УПЛ»
Григорчук: «Все понимают, что это не тот результат, который должен быть у Украины в еврокубках»
Тренер считает, что у команд большой потенциал
Фото: ФК Астана
Украинский тренер Роман Григорчук оценил выступление украинских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.
«Сейчас вносить негатив не хочется. Все прекрасно понимают, что это не те результаты, которые должны быть у Украины. Это однозначно.
Несмотря ни на что, Украина имеет огромный потенциал. Я говорю вообще о футболе. И клубы, и сборная».
Все три клуба Украины не смогли выйти в плей-офф еврокубков.
Ранее Григорчук заявил, что хочет вернуться в УПЛ.
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