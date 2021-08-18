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Григорий Суркис раскритиковал УАФ за назначение главного тренера

Федерация сильно запоздала с решением
Футбол Сборная Украины
12:21
Григорий Суркис раскритиковал УАФ за назначение главного тренера
Григорий Суркис / фото - dynamo.kiev

Почетный член UEFA Григорий Суркис высказался о назначении Александра Петракова на пост главного тренера сборной Украины:

«Знаете, я не хочу это комментировать, потому что, мягко говоря, этот детективный роман не может на сегодня существовать, если нет стратегии и перспективы.

Это не делается за 2 недели до возобновления квалификации (ЧМ-2022 – прим.)».

Контракт Андрея Шевченко с УАФ истек еще первого августа, и все это время федерация не могла договориться о новом тренере.

Главным кандидатом на эту должность был Сергей Ребров, но специалист не смог разорвать действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».

В федерации планируют рано или поздно дождаться 47-летнего тренера из ОАЭ, так что Петраков получил должность с приставкой о.и.

Напомним, ранее новый наставник сборной рассказал, кого хочет видеть в своем тренерском штабе.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол) Григорий Суркис

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