Грилиш до перехода в «Сити» был фанатом МЮ

Фанаты нашли старые твиты игрока

Джек Грилиш / фото - Sky Sports

«Манчестер Сити» совершил самую дорогую покупку в истории АПЛ, приобретя у «Астон Виллы» Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов стерлингов.

Но болельщики «горожан» нашли скелеты в шкафу у игрока. Как оказалось, раньше хавбек был фанатом главных врагов их команды – «Манчестер Юнайтед».

Особо любознательные даже пролистали ленту англичанина в Twitter до 2012 года, где игрок признавался в любви к «дьяволам»:

«Футбол продолжается! Пожалуйста «Юнайтед» выиграйте матч, а «Сити» проиграйте, я не хочу смотреть как «горожане» выигрывают чемпионат».

Игрок болел за «Манчестер Юнайтед» и желал им выиграть чемпионат в сезоне 11/12, когда судьба титула разыгрывалась в последнем туре. И та развязка турнира повергла болельщиков в шок, ведь до 92 минуты «горожане» уступали КПР (для победы в лиге им нужны были только три очка в том матче, иначе трофей брал бы МЮ). Но голы Эдина Джеко и Серхио Агуэро на 92 и 94 минутах встречи вывели команду вперед и принесли «Сити» заветный кубок.

Напомним, Грилиш уже дебютировал в составе МС, проиграв трофей «Лестеру».