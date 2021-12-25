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Грилиш: «Если за тебя заплатили 100 миллионов, то люди спрашивают – где голы, где ассисты?»

Англичанин перешел из «Астон Виллы» за рекордную сумму
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:42
Грилиш: «Если за тебя заплатили 100 миллионов, то люди спрашивают – где голы, где ассисты?»
Джек Грилиш / фото - Eurosport

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил для Sky Sports свои первые полгода в стане «горожан»:

«Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где ассисты?

Я понимаю это, но я рассматриваю как привилегию тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и трофеями».

Этим летом Грилиш стал самым дорогим английским игроком в истории.

В текущем сезоне за 20 матчей хавбек забил три гола и оформил три ассиста.

Напомним, Хосеп Гвардиола подтвердил, что конкурент Грилиша находится в шаге от трансфера в «Барселону».

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Сити Джек Грилиш

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