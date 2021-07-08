Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»
Грилиш – об обратной замене в игре с Англией: «Меня это не беспокоит. Мы вышли в финал!»
Полузащитник не обиделся на Саутгейта
Фото: Sky Sports
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал The Independent свою обратную замену в матче полуфинала Евро-2020 против Дании.
Он появился на поле во втором тайме, но был заменен в дополнительное время.
«Это не имеет значения. Меня это не беспокоит. Мы вышли в финал!».
Англия сыграет против Италии в финале Евро-2020. Игра состоится 11 июля.
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