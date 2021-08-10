Грилиш: «У нас есть одни из лучших игроков в лиги. «Ман Сити» сможет выиграть Лигу чемпионов»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов по итогам сезона. Слова игрока приводит BBC.

Можешь ли ты помочь «Манчестер Сити» впервые выиграть Лигу чемпионов после поражения в финале прошлого сезона?

Я отсмотрел тренировочную базу, увидел в команде глубину и много таланта. Я убежден, что мы сможем выиграть ее в этом сезоне.

У нас есть одни из лучших игроков в лиге. Думаю, мы будем стремиться выиграть Лигу чемпионов вместе с любым другим трофеем».