Грилиш в восторге от трансфера в «Манчестер Сити»

Джек Грилиш / фото - Manchester City

«Манчестер Сити» выкупил атакующего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов, что сделало его самым дорогим британцем в истории.

Игрок прокомментировал для официального сайта «горожан» свой трансфер в топ-клуб:

В течение 10 последних сезонов команда постоянно выигрывает крупные трофеи. Пеп, став главным тренером, поднял команду на следующий уровень, «Ман Сити» играет в самый захватывающий футбол в Европе.

Играть под руководством Пепа, учиться у него – это нечто особенное, каждый топ-футболист хотел бы этого.

Условия в клубе прекрасные, жду не дождусь начала работы, знакомства со всей командой, участия в матчах».