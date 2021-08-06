Грилиш в восторге от трансфера в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» выкупил атакующего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов, что сделало его самым дорогим британцем в истории.
Игрок прокомментировал для официального сайта «горожан» свой трансфер в топ-клуб:
«Я невероятно доволен тем, что стал игроком «Манчестер Сити». Это лучшая команда страны с тренером, которого считают лучшим в мире. Стать частью этого клуба – исполнение мечты.
В течение 10 последних сезонов команда постоянно выигрывает крупные трофеи. Пеп, став главным тренером, поднял команду на следующий уровень, «Ман Сити» играет в самый захватывающий футбол в Европе.
Играть под руководством Пепа, учиться у него – это нечто особенное, каждый топ-футболист хотел бы этого.
Условия в клубе прекрасные, жду не дождусь начала работы, знакомства со всей командой, участия в матчах».
Хавбек взял себе 10-й номер, который освободился после ухода Серхио Агуэро в «Барселону».
Возможно, что Грилиш – не последний крупный трансфер «Сити» этим летом. «Горожане» также нацелены на форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, который бойкотирует тренировки ради ухода из клуба.
Также, «Сити» может устроить трансферную бомбу, организовав «воссоединение века» Хосепа Гвардиолы с его любимым футболистом.
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