Гринь забил в УПЛ впервые за почти 3 года
Гринь: «Очень рад, что удалось забить победный гол и всех порадовать»
Форвард не забивал три года в УПЛ
Фото: fco.com.ua
Нападающий «Александрии» Сергей Гринь прокомментировал победу команды над «Ингульцом» в 7-м туре УПЛ и свой гол.
Что для вас значит этот гол?
«Посвящаю его команде, клубу и болельщикам. Это очень важный гол и победа для всех нас. Очень рад, что удалось забить победный гол и всех порадовать».
Ожидали такую передачу от Калюжного?
«Я всегда ожидаю такие пасы, от любого футболиста на поле. Спасибо Ваньке, что сумел отдать такую передачу. Я его поблагодарил сразу же».
Гринь забил первый мяч в УПЛ за три года.
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