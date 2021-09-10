Гринь забил в УПЛ впервые за почти 3 года

Форвард «Александрии» стал автором единственного гола в матче против «Ингульца»

Сергей Гринь / фото - ФК «Александрия»

Форвард «Александрии» Сергей Гринь стал автором единственного гола в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ингульца». Это первый забитый мяч украинского футболиста за александрийский клуб.

Нападающий забил гол в Премьер-лиге впервые с 7 октября 2018 года, когда отметился дублем в матче «Ворскла» – «Арсенал-Киев», будучи еще игроком киевского клуба.

В седьмом туре Украинской Премьер-лиги «Александрия» обыграла «Ингулец».