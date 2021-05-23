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Гризманн: «Барселона» разочарована, нам нужна была эта победа в чемпионате»
Нападающий каталонцев подвел итоги непростого сезона
09:15
Антуан Гризманн / фото - Getty Images
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги сезона чемпионата Испании, по итогам которого каталонцы упустили шанс на чемпионство за несколько туров до конца и финишировали только третьими. Цитирует француза портал Sport.es.
«Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных играх, и теперь нам нужно отдохнуть и посмотреть, что можно улучшить в следующем году, чтобы попытаться стать командой, которая в состоянии выиграть все. Самым главным была победа. Мы разочарованы, надо работать».
Напомним, «Барселона» намерена продать Гризманна этим летом.
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