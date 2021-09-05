Гризманн мог получить 1 миллионов евро от «Барселоны», если бы выиграл «Золотой мяч»

Форвард вернулся в «Атлетико»

Фото: Marca

Испанские СМИ раскрыли подробности контракта Антуана Гризманна с «Барселоной».

Он мог получить бонус в размере 1 миллиона евро, если бы выиграл «Золотой мяч», сообщает Mundo Deportivo.

Также среди бонусов: за приз The Best Антуан получил бы 750 тысяч евро. Бонус за приз лучшему игроку года во Франции – 500 тысяч евро, столько же Гризманн получил бы, если бы лучшим игроком сезона его признал UEFA.

Все суммы в контракте приводятся до уплаты налогов.

Правда, этот сезон Гризманн проведет в «Атлетико». Мадридцы арендовали его с правом выкупа.