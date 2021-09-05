Агуэро рассказал, почему не взял 10-й номер в «Барселоне»
Гризманн мог получить 1 миллионов евро от «Барселоны», если бы выиграл «Золотой мяч»
Форвард вернулся в «Атлетико»
5 сентября 12:29
Фото: Marca
Испанские СМИ раскрыли подробности контракта Антуана Гризманна с «Барселоной».
Он мог получить бонус в размере 1 миллиона евро, если бы выиграл «Золотой мяч», сообщает Mundo Deportivo.
Также среди бонусов: за приз The Best Антуан получил бы 750 тысяч евро. Бонус за приз лучшему игроку года во Франции – 500 тысяч евро, столько же Гризманн получил бы, если бы лучшим игроком сезона его признал UEFA.
Все суммы в контракте приводятся до уплаты налогов.
Правда, этот сезон Гризманн проведет в «Атлетико». Мадридцы арендовали его с правом выкупа.
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