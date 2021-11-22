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Гризманн: «Не жалею, что был в «Барселоне». Я стабильно забивал по 20 голов за сезон»
Форвард рад, что поиграл за каталонцев
22 ноября 11:47
Фото: Marca
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался sport.es, что не жалеет о переходе в «Барселону».
«Мое время в «Барселоне» точно нельзя назвать катастрофой, потому что я стабильно забивал по 20 голов в каждом из сезонов, проведенных в ней. На самом деле, это была очень большая гордость — выступать за клуб с подобной историей.
Очень счастлив от того факта, что в 2019 году мне удалось перейти в Барсу, потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде.
Я также успел достаточно многому научиться у тренеров каталонского клуба, хотя, признаю, порой меня расстраивал тот факт, что я был вынужден пропускать игры по их решению. Иногда было достаточно сложно, но я точно ни о чем не жалею».
Гризманн проводит нынешний сезон в «Атлетико» в аренде.
На счету француза два мяча в нынешнем сезоне Ла Лиги.
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