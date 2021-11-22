Гризманн: «Не жалею, что был в «Барселоне». Я стабильно забивал по 20 голов за сезон»

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался sport.es, что не жалеет о переходе в «Барселону».

Очень счастлив от того факта, что в 2019 году мне удалось перейти в Барсу, потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде.

Я также успел достаточно многому научиться у тренеров каталонского клуба, хотя, признаю, порой меня расстраивал тот факт, что я был вынужден пропускать игры по их решению. Иногда было достаточно сложно, но я точно ни о чем не жалею».