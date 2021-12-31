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Гризманн – о вылете «Барсы» из Лиги чемпионов»: «Ушел Лео Месси, он был очень важен. Затем поменялся тренер…»

Форвард считает, что каталонцам нужно время
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 13:23
Гризманн – о вылете «Барсы» из Лиги чемпионов»: «Ушел Лео Месси, он был очень важен. Затем поменялся тренер…»
Фото: Marca

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением Movistar о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Это удивительно, ведь «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф много лет подряд.

Многое изменилось. Ушел Лео Месси, он был очень важен для «Барсы». Затем поменялся тренер... Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе».


Каталонцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Француз играет за «Атлетико» в аренде.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Антуан Гризманн

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