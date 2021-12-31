Гризманн – о вылете «Барсы» из Лиги чемпионов»: «Ушел Лео Месси, он был очень важен. Затем поменялся тренер…»

Форвард считает, что каталонцам нужно время

Фото: Marca Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением Movistar о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов. «Это удивительно, ведь «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф много лет подряд. Многое изменилось. Ушел Лео Месси, он был очень важен для «Барсы». Затем поменялся тренер... Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе».

Каталонцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Француз играет за «Атлетико» в аренде.

Андрей Усмонов