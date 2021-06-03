Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Форвард также забил Уэльсу
Антуан Гризманн / Фото: Twitter
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обновил личный рекорд по количеству подряд проведенных матчей за национальную команду, сообщает Stats Foot.
По информации источника, Гризманн провел 47-ю игру подряд за сборную Франции в матче с Уэльсом (3:0) и является единоличным лидером в истории команды по этому показателю.
На 2-м месте по этому показателю – Патрик Вийера (44 матча подряд).
Напомним, в матче с Уэльсом впервые за 6 лет в составе сборной Франции сыграл Карим Бензема, а Уго Льорис провел 100-й матч в качестве капитана национальной команды.
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