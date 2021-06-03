Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд

Форвард также забил Уэльсу

Антуан Гризманн / Фото: Twitter

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обновил личный рекорд по количеству подряд проведенных матчей за национальную команду, сообщает Stats Foot.

По информации источника, Гризманн провел 47-ю игру подряд за сборную Франции в матче с Уэльсом (3:0) и является единоличным лидером в истории команды по этому показателю.

На 2-м месте по этому показателю – Патрик Вийера (44 матча подряд).

Напомним, в матче с Уэльсом впервые за 6 лет в составе сборной Франции сыграл Карим Бензема, а Уго Льорис провел 100-й матч в качестве капитана национальной команды.