Куман: «У нас было мало времени на поиск замены Гризманну»
Гризманн рассказал, кто поспособствовал его возвращению в «Атлетико»
«Матрасники» уже представили французского нападающего
09:24
Фото: Barca Universal
Французский нападающий Антуан Гризманн рассказал о роли главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в том, что он вернулся в мадридский клуб. Слова Гризманна приводит Marca:
«Я вернулся в «Атлетико» благодаря Симеоне. Он очень повлиял на мою карьеру, здесь я испытал свои лучшие моменты на профессиональном уровне и в личной жизни. Симеоне всегда оказывал огромную поддержку мне и моей семье, это здорово. Для меня честь играть за него».
Ранее «Атлетико» представил Гризманна с обновленным имиджем.
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