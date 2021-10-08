Гризманн рассказал о необычной мотивации на финал Лиги наций

Французы сойдутся с испанцами

Антуан Гризманн / фото - Astro

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн поделился с L`equipe ожиданиями от финального матча Лиги наций против сборной Испании:

«Нам нужно побеждать, иначе Коке будет дразнить меня каждый день. В понедельник я хочу быть тем, кто дразнит».

Коке является одноклубником Гризманна, но в воскресенье они окажутся по разные стороны баррикад, так как хавбек выступает за испанскую сборную.

Испанцы в полуфинале турнира обыграли действующих чемпионов Европы, а французы совершили эпичный камбек в игре с бельгийцами.

Финальный матч состоится 10 октября в 21:45.

Напомним, форвард «трехцветных» Карим Бензема обошел Зинедина Зидана по голам за сборную.