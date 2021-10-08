Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции
Гризманн рассказал о необычной мотивации на финал Лиги наций
Французы сойдутся с испанцами
8 октября 23:15
Антуан Гризманн / фото - Astro
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн поделился с L`equipe ожиданиями от финального матча Лиги наций против сборной Испании:
«Нам нужно побеждать, иначе Коке будет дразнить меня каждый день.
В понедельник я хочу быть тем, кто дразнит».
Коке является одноклубником Гризманна, но в воскресенье они окажутся по разные стороны баррикад, так как хавбек выступает за испанскую сборную.
Испанцы в полуфинале турнира обыграли действующих чемпионов Европы, а французы совершили эпичный камбек в игре с бельгийцами.
Финальный матч состоится 10 октября в 21:45.
Напомним, форвард «трехцветных» Карим Бензема обошел Зинедина Зидана по голам за сборную.
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