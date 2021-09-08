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Гризманн сравнялся с Платини по голам за сборную Франции
Форвард отличился в 41-й раз
Фото: RFI
Франция обыграла Финляндию в матче отбора на ЧМ-2022.
Дубль оформил форвард Антуан Гризманн. Он забил в каждом из таймов.
Таким образом, на его счету уже 41 гол за «трехцветных». Он сравнялся по забитым мячам с легендарным Мишелем Платини. У обоих по 41 голу, сообщает Squwaka.
Также Гризманн стал третьим в истории по голам за команду. Больше забивали лишь Тьерри Анри и Оливье Жиру.
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