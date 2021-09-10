Гризманн: «В «Атлетико» буду доказывать действиями, а не словами»

Спустя два года француз вернулся в мадридский клуб

Антуан Гризманн / фото - Atletico Madrid

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал для GFFN возвращение в мадридский гранд после двухлетнего пребывания в «Барселоне»:

«Раньше у меня были хорошие отношения с фанатами, и я хочу вернуть их. По мне все будет видно. Буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу».

Форвард выступал в составе «матрасников» с 2014 по 2019 год, пока за 120 миллионов его не приобрела «Барселона».

Вместе с мадридцами француз выигрывал Лигу Европы, Суперкубок UEFA и Суперкубок Испании. Также «индейцы» с Гризманном в составе доходили до финала Лиги чемпионов в 2016 году, где уступили «Реалу» (Антуан в том матче не реализовал пенальти).

Нападающий вернулся в мадридский гранд на правах аренды, но он сможет полноценно перейти в «Атлетико» бесплатно при выполнении одного условия.

Напомним, «матрасники» представили Гризманна с обновленным имиджем.