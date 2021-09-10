Гризманн: «В «Атлетико» буду доказывать действиями, а не словами»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал для GFFN возвращение в мадридский гранд после двухлетнего пребывания в «Барселоне»:
«Раньше у меня были хорошие отношения с фанатами, и я хочу вернуть их.
По мне все будет видно. Буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы.
Уверен, всем нам это пойдет на пользу».
Форвард выступал в составе «матрасников» с 2014 по 2019 год, пока за 120 миллионов его не приобрела «Барселона».
Вместе с мадридцами француз выигрывал Лигу Европы, Суперкубок UEFA и Суперкубок Испании. Также «индейцы» с Гризманном в составе доходили до финала Лиги чемпионов в 2016 году, где уступили «Реалу» (Антуан в том матче не реализовал пенальти).
Нападающий вернулся в мадридский гранд на правах аренды, но он сможет полноценно перейти в «Атлетико» бесплатно при выполнении одного условия.
Напомним, «матрасники» представили Гризманна с обновленным имиджем.
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