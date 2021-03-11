Гризманн: «В следующем сезоне постараемся выиграть Лигу чемпионов»
«Барселона» покинула турнир на стадии 1/8 финала
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. Слова нападающего приводит пресс-служба UEFA.
«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать.
Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче.
В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч – мои поздравления ему.
Сегодняшняя игра придала нам уверенности, и мы можем уходить с высоко поднятой головой. Нужно прибавлять к началу следующего сезона. Не думаю, что мы заслуживали столь раннего вылета. В следующем сезоне постараемся выиграть турнир».
Напомним, «Барселона» покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала впервые с 2007-го года.
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