Гризманн: «В следующем сезоне постараемся выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. Слова нападающего приводит пресс-служба UEFA.

Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче.

В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч – мои поздравления ему.

Сегодняшняя игра придала нам уверенности, и мы можем уходить с высоко поднятой головой. Нужно прибавлять к началу следующего сезона. Не думаю, что мы заслуживали столь раннего вылета. В следующем сезоне постараемся выиграть турнир».