Громов: «Критикам «Зари» можно будет закрыть рот»

Артем Громов / Фото: ФК Заря

Вингер «Зари» Артем Громов в программе «Профутбол» высказался о победе над «Десной» (2:0) в матче 10-го тура УПЛ.

Во втором тайме мы продолжали в том же духе и добились победы. Команда соперника достойно играла, мне понравилось, когда они после перестроения начали больше контролировать мяч, но это было ненадолго.

— Игра «Заря» – «Десна» потихоньку становится классикой чемпионата. Было ли ощущение, что это матч за еврокубки?

— Мы просто мало разговариваем, а больше делаем. Не привыкли говорить, что мы третья сила или боремся за третье место. Мы просто играем и стараемся выиграть.

То, что «Десна» претендует на высокие места — мы не против. Но у нас свои амбиции.

— Что нужно делать «Заре», чтобы играть в еврокубках так, как с «Десной»?

— Посмотрим, у нас же есть еще четыре игры, как мы будем дальше играть. Если вы за «Буде-Глимт» этот — ладно, но с «Ромой», вы извините меня, там один футболист зарабатывает больше, чем наш клуб стоит. У них другой уровень чемпионата, другие игроки. Они постоянно играют хорошие игры. У нас другая ситуация.

— «Заря» проигрывает «Роме» — ее критикуют, «Заря» побеждает в трех матчах УПЛ подряд — ее хвалят. Какая сейчас «Заря»?

— Хочу сказать спасибо всем критикам. Это вдвойне приятно добиваться того, о чем мы мечтаем, добиваться побед и результатов, а потом этим критикам можно будет закрыть рот