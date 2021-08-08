Громов: «Заря» будет атаковать против «Динамо», мы никогда не отказываемся от своей игры»
Громов: «Матч с «Динамо» – отличный тест перед встречами Лиги Европы»
Полузащитник «Зари» не видит разницы, с кем предстоит сразиться за путевку в групповой этап еврокубка
15:45
Артем Громов / Фото: zarya-lugansk.com/
Хавбек «Зари» Артем Громов высказался о предстоящих матчах плей-офф Лиги Европы:
Матч с «Динамо» станет хорошей репетицией перед поединками Лиги Европы?
Безусловно. Как-никак «Динамо» — это представитель группового раунда Лиги чемпионов. Поэтому для «Зари» это станет отличным тестом.
Потенциальные соперники «Зари» в плей-офф раунде ЛЕ «Рапид» (Австрия) и «Анортосис» (Кипр). Кто из них предпочтительнее?
Если честно, для меня нет разницы. Но судя по первому поединку этих команд (победа «Рапида» 3:0 в первом матче – прим.) нам, скорее всего, придется встретиться с австрийцами. Мы уже играли и против более серьезных соперников, поэтому не имеет значения, с кем придется поспорить за выход в групповой раунд Лиги Европы. Мы будем готовы к сражению.
Напомним, что сегодня, 8 августа, в 19:30 пройдет центральный матч третьего тура УПЛ «Заря» – «Динамо». Видео трансляция матча «Заря» – «Динамо». Онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо»