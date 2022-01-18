Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию

Сообщалось, что хавбек был переведен в дубль за нежелание продлевать контракт

Артем Громов / Фото - ФК Заря Полузащитник «Зари» Артем Громов подтвердил, что не отправился с командой на сбор в Турцию. Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца текущего сезона. У хавбека есть предложения из клубов УПЛ и Восточной Европы. Ранее сообщалось, что Громов был переведен в дубль из-за желания покинуть команду.