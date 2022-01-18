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Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию

Сообщалось, что хавбек был переведен в дубль за нежелание продлевать контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
16:57
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Артем Громов / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Артем Громов подтвердил, что не отправился с командой на сбор в Турцию.

Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий.

Действующий контракт футболиста рассчитан до конца текущего сезона. У хавбека есть предложения из клубов УПЛ и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Громов был переведен в дубль из-за желания покинуть команду.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Артем Громов Заря

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