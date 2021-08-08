Громов: «Заря» будет атаковать против «Динамо», мы никогда не отказываемся от своей игры»

Артем Громов / Фото: УПЛ

Вингер «Зари» Артем Громов высказался о грядущей встрече с «Динамо» в матче 3-го тура УПЛ.

Но видно главное, что «Динамо» очень сильный соперник. Игра с «Вересом» показала, что команда на ходу.

— «Зари» не выигрывает у «Динамо» на протяжении пяти матчей. Это проблема?

— Любую проблему нужно исправлять. Не хочу давать какие-то обещания, но мы сделаем все, чтобы подправить эту статистику.

— «Заря» будет атаковать?

— Мы никогда не отказываемся от своей игры, кто бы против нас не играл – «Шахтер», «Динамо» или «Лестер»

Наша команда любит действовать в атакующем ключе. Поэтому точно могу сказать, что отбиваться – не про нас. Другой вопрос, насколько противник позволит нам сыграть в свой футбол.

— Для тебя предстоящий матч является принципиальным?

— Нет. То, что я когда-то выступал за «Динамо», не имеет никакого значения. Просто игра против чемпиона.

Я игрок «Зари» и хочу, чтобы моя команда добыла положительный результат в игре с таким грозным оппонентом.