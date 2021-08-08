Громов: «Заря» будет атаковать против «Динамо», мы никогда не отказываемся от своей игры»
Вингер «Зари» Артем Громов высказался о грядущей встрече с «Динамо» в матче 3-го тура УПЛ.
— У «Зари» с «Динамо» всегда интересные игры. Я смотрел их последний товарищеский матч с «Фенербахче», но что-то конкретное сказать сложно, поскольку видно, что Луческу не до конца определился с составом.
Но видно главное, что «Динамо» очень сильный соперник. Игра с «Вересом» показала, что команда на ходу.
— «Зари» не выигрывает у «Динамо» на протяжении пяти матчей. Это проблема?
— Любую проблему нужно исправлять. Не хочу давать какие-то обещания, но мы сделаем все, чтобы подправить эту статистику.
— «Заря» будет атаковать?
— Мы никогда не отказываемся от своей игры, кто бы против нас не играл – «Шахтер», «Динамо» или «Лестер»
Наша команда любит действовать в атакующем ключе. Поэтому точно могу сказать, что отбиваться – не про нас. Другой вопрос, насколько противник позволит нам сыграть в свой футбол.
— Для тебя предстоящий матч является принципиальным?
— Нет. То, что я когда-то выступал за «Динамо», не имеет никакого значения. Просто игра против чемпиона.
Я игрок «Зари» и хочу, чтобы моя команда добыла положительный результат в игре с таким грозным оппонентом.
Видео трансляция матча «Заря» – «Динамо»
Комментарии 0