Грозный: «Думаю, наши защитники справятся с Джеко»

За именитым форвардом стоит внимательно следить

Вячеслав Грозный / фото - FootBoom

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от встречи национальной команды со сборной Боснии и Герцеговины в матче отбора ЧМ-2022.

В матче с Боснией и Герцеговиной Украине будет сложнее, чем с Финляндией?

«Простых игр, как таковых, нет вообще. У боснийцев футболисты достаточно высокого уровня. Но мы, как и все в Украине понимаем, что это будет, по сути, решающая игра. Я верю в максимальный результат для сборной Украины, тогда в последнем матче у боснийцев будет не та мотивация. У «сине-желтых» хорошая статистика во Львове. В таком случае Катар станет ближе. И я очень надеюсь на то, что, если наша команда выйдет в финальный турнир, туда ее должен везти тренер, который заканчивал отборочный турнир».

Эдин Джеко для боснийцев, как Андрей Шевченко для украинцев?

«Если бы вы меня спросили об этом года три назад, то я бы сказал, что Джеко на коне. Сейчас, на мой взгляд, это уже не тот форвард. Да, он имеет хорошие качества – игра головой, правильный выбор позиции, но при всем уважении к нему, уверен, что наши защитники справятся с этим нападающим».

Для сборной Украины матч пройдет под девизом – все или ничего?

«Сейчас для команды Александра Петракова каждый матч как решающий. В том, что мы выиграем у боснийцев дома и на выезде, я не сомневаюсь. Остальные пусть считает, как хотят. Будут ли нервничать тренеры? Конечно. Если наставник подписался на такую работу, то априори переживаний больше, ведь ты возглавляешь главную команду страны».

У каждого тренера свое видение игры. У Андрея Шевченко свое, а у Александра Петракова отличное от предшественника. Но это не говорит о том, что это неправильно. Если есть результат, то система выстроена верно.

«Вот посмотрите, Роберто Мартинес, имея шикарный подбор исполнителей в сборной Бельгии, ничего не может выиграть. Он, наверное, хороший человек, и тренер хороший, но не классный. Выигрывая – 2:0 у Франции, при полном преимуществе, как можно было упустить игру. Здесь одной тренерской культуры мало. Нужно быть драконом, уметь заставить футболистов играть так, как нужно наставнику. Дидье Дешам в Лиге наций поменял две игры за счет перерыва между таймами, что и позволило французам выиграть этот турнир».

Насколько процентов победа гарантирует сборной Украины выход в плей-офф?

«Снова слышу от вас какие-то математические просчеты. Я – тренер и могу вам только сказать, точнее, повториться, что сборная Украины обыграет Боснию и Герцеговину и дома, и в гостях. Если наставник думает по-другому, то он точно потеряет очки. Мы займем вторе место в своей группе вслед за французами».

Украинцы с боснийцами впервые в своей истории сыграют между собой.

Игра состоится уже сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция встречи.

Заявка сборной Украины на этот матч.