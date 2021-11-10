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Грозный: «Дженоа» – девятикратный чемпион Италии. Это перспективный вариант для Шевченко»

Эксперт назвал сразу девять причин, по которым специалист сделал правильный выбор
Футбол Серия А (Италия)
22:15
Грозный: «Дженоа» – девятикратный чемпион Италии. Это перспективный вариант для Шевченко»
Вячеслав Грозный / Фото - Sport.ua

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался по поводу назначения Андрея Шевченко на должность наставника «Дженоа».

Вариант с «Дженоа» выглядит интересным и перспективным по многим вопросам. Первое: генуэзский клуб – девятикратный чемпион Италии с большой историей и славными традициями. Второе: приход в клуб новых владельцев американской компании «777 Partners» с большими спортивными амбициями в отношении генуэзского клуба.

Третье: по имеющейся информации президентом клуба должен стать знаменитый личный врач Сильвио Берлускони Альберто Зангрилло, который с самого детства является страстным поклонником «Дженоа». Четвертое: спортивным директором будет Луиш Кампуш. Он помогал собрать чемпионские составы «Монако» Леонарду Жардима и «Лилля» Кристофа Галтье. Это уже о чем-то говорит.

Пятое: возможность Андрея Шевченко формировать свой тренерский штаб, в который уже вошли Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Шестое: системность достижения результатов по примеру «Аталанты» и ряда других клубов. В этом сезоне перед «Дженоа» стоит задача сохранения прописки в Серии А. Седьмое: полное доверие и карт-бланш Андрею Шевченко. Почему? Выбрали его, а, не в обиду будет сказано, Андреа Пирло. С Шевченко заключили длительный контракт до лета 2024-го года.

Восьмое: независимость трансферно-селекционной политики главного тренера. Уже многие СМИ называют ряд игроков, в том числе и украинских (Зинченко, Миколенко и другие), которые могут перейти в «Дженоа». Девятое: у Андрея есть время на создание команды, готовой решать самые серьезные задачи. А у руководства хватит терпения на это. Я перечислил девять серьезнейших пунктов.

Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно. Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет.

У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат.

Лично я верю в то, что у Андрея, его тренерского штаба и всего коллектива все получится. Искренне желаю ему творчески удачи!

Ранее Шевченко раскрыл, над чем будет работать в «Дженоа» в первую очередь.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Вячеслав Грозный Андрей Шевченко Дженоа

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