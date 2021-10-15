Грозный: «Каким-то агентам надо, чтобы сборную возглавлял другой тренер, а не Петраков»

Фото: ФК Арсенал

Бывший тренер Вячеслав Грозный встал на защиту и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова после ничей с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Если бы украинцы удержали победу над боснийцами, все бы сказали, что Петраков поступил правильно, выпустив на поле и Сикана, и Булецу, и Сидорчука. Понимаю, что кому-то не нравится, что главным тренером сборной поставили Петракова, а не человека из группы тех, кто дает эти комментарии. Журналистам не нравится открытость главного тренера, а потом его реакция на то, что его 1,5 месяца полоскали. Любой уважающий себя тренер сам принимает решение, кого ставить в состав, и это надо запомнить всем и навсегда. Чем больше идет давление на главного тренера, тем хуже ответная реакция и этим добиться ничего не получится. Нужно быть вместе и сообща. Ведь сборная Украины это не команда Петракова, Шевченко или Петрова или Сидорова. Это команда всей страны, наша сборная, к которой причастны все вместе. И результат будет только тогда, когда мы будем вместе вокруг команды, как это было на трибунах во Львове. Браво болельщикам.

Вот такая атмосфера должна быть вокруг сборной, и со стороны экспертов, и со стороны журналистов. Нужна поддержка, а не ковыряться, что не так, потому что кому-то надо, чтобы сборную возглавлял другой тренер, каким-то агентам нужно пролоббировать другого тренера. Но не будет так. Шансов нет. Так мы ничего не добьемся, а Петраков в итоге будет общаться на минимуме».