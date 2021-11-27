Грозный: «Сборная Шотландии? Бог очень любит Украину»

Вячеслав Грозный / фото - Динамо Киев от Шурика

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Также, я считаю, Португалия и Италия должны были находиться в разных четверках. Это было бы справедливо. Не считаю жеребьевку достаточно объективной в отношении Португалии и Италии. Наш квартет здесь не при чем. Мне кажется, Италия или Португалия, наверное, должны были поменяться местами с Швецией. Не более того. Лично для нас это суперудачный жребий. И теперь нужно этим воспользоваться. Да, на Евро мы уступили Австрии. Но австрийцам в гостях нужно еще пройти сборную Уэльса, что мне представляется очень проблематичным. Мне кажется, Уэльс будет ближе к победе, чем Австрия. Валлийцы дома играют очень здорово.

На мой субъективно-патриотичный взгляд, мы наиболее сильная команда в этом квартете. И мы обязаны играть на чемпионате мира в Катаре. Мы это заслужили, не проиграв ни одного матча в своей отборочной группе, включая поединки с действующими чемпионами мира французами. Я не вижу проблемы в том, что оба матча мы играем в гостях. Нам это даже удобнее тактически. Почему? Потому что мы получаем очень много свободного пространства при быстрых атаках. А у нас очень быстрая, агрессивная команда, которая переходит из одной фазы игры в другую. Может быть, в этом аспекте у нас одна из лучших команд в Европе. Мы в гостях обыграли сборную Финляндии и сборную Боснии, которые претендовали на второе место в группе.

Безусловно, когда улягутся эмоции и страсти, начнется серьезная подготовка и аналитика к предстоящим матчам с учетом всех составляющих. Сейчас нет смысла говорить о Шотландии. До весны еще много времени. Мы играем в марте. У нас есть реальный шанс, которым нужно максимально воспользоваться. Я, как и всегда, в это верю. Очень хочется видеть нашу сборную на чемпионате мира».