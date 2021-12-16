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Грозный: «УПЛ должна ввести «Золотой матч» при равенстве очков»

Экс-тренер надеется на изменение регламента
Футбол Украинская Премьер-лига
12:50
Грозный: «УПЛ должна ввести «Золотой матч» при равенстве очков»
Фото: ФК Арсенал

Бывший тренер Вячеслав Грозный считает, что УПЛ должна ввести «Золотой матч», чтобы определить чемпионат при равенстве очков на финише турнира.

«На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.

Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата».


«Шахтер» опережает «Динамо» на два очка по итогам осенней части сезона.

Долгое время команды имели одинаковое количество баллов.

Источник: Футбольный формат
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Теги

Вячеслав Грозный Динамо Киев Шахтер Донецк

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