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Грозный: «В своей группе на Евро-2020 Украина сильнее практически во всем»

Экс-тренер – о перспективах «сине-желтых» на чемпионате Европы
Футбол Евро-2020
19:10
Грозный: «В своей группе на Евро-2020 Украина сильнее практически во всем»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020.

«У сборной Украины есть психология победителей и уверенность в своих силах. Игроки национальной команды тоже внимательно читают прессу. Мой комментарий добавит им положительных эмоций.

Хочу отметить очень сбалансированную игру нашей команды. Умение во время матча перестраиваться и варьировать ритм, темп, а также скорость игры.

Мы очень быстро переходим из одной фазы игры в другую, действуем на высоких скоростях, создаем много моментов для взятия ворот. Мы очень хорошо контролируем мяч, имея в наличии, безусловно, большую группу техничных игроков.

Уважая всех соперников, в том числе по группе, я реально вижу, что мы сильнее практически по всем компонентам.

Реально понимаю, что Украина сильнее. Не просто так мы обыгрывали Испанию (1:0) и действующего чемпиона Европы Португалию (2:1). С Францией мы играли на равных и сыграли вничью 1:1.

Это все не просто так. Нужно реально оценивать возможности и силу».

В группе Украина сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Источник: sport.ua Андрей Усмонов
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Вячеслав Грозный сборная Украины (футбол)

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