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Грядет еще один топ трансфер. «Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за Кейна

«Горожане» пошли на условия «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:10
Грядет еще один топ трансфер. «Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за Кейна
Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» предпримет финальную попытку купить у «Тоттенхэма» форварда Харри Кейна.

«Горожане» готовы пойти на условия «шпор» и заплатить требуемую сумму. Лондонцы хотят 150 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что переговоры возобновятся на ближайших выходных. Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений от «Ман Сити».

Кейн хочет сменить клуб, о чем сообщил руководству команды.

Ранее «Манчестер Сити» оформил трансфер Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Манчестер Сити Харри Кейн

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