Украинский хавбек признался, что ему сложно вернуться в сборную, несмотря на знакомство с Петраковым
Грядут решающие матчи. Турнирная таблица отбора на чемпионат мира-2022
11 ноября стартуют заключительные поединки. Напоминаем ситуацию в группах
Фото - KNVB
Решающие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 стартуют 11 ноября. Обеспечили себе путевку в Катар лишь Дания и Германия.
Турнирные таблицы всех групп выглядят следующим образом. Календарь оставшихся игр можно посмотреть здесь.
Сборная Украины перед решающей встречей с Боснией и Герцеговиной сыграет в товарищеском матче в Одессе. Соперником «сине-желтых» сегодня, 11 ноября, выступит команда Болгарии.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
Комментарии 0