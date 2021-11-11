Грядут решающие матчи. Турнирная таблица отбора на чемпионат мира-2022

11 ноября стартуют заключительные поединки. Напоминаем ситуацию в группах

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Решающие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 стартуют 11 ноября. Обеспечили себе путевку в Катар лишь Дания и Германия.

Турнирные таблицы всех групп выглядят следующим образом. Календарь оставшихся игр можно посмотреть здесь.

Сборная Украины перед решающей встречей с Боснией и Герцеговиной сыграет в товарищеском матче в Одессе. Соперником «сине-желтых» сегодня, 11 ноября, выступит команда Болгарии.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.