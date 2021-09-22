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Гуллит – о «Золотом мяче»: «Форварда всегда крадут шоу»

Экс-хавбек считает, что Канте заслуживает выиграть престижную награду
Футбол В Европе
17:50
Гуллит – о «Золотом мяче»: «Форварда всегда крадут шоу»
Рууд Гуллит / Фото: Twitter

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что Нголо Канте заслуживает выиграть «Золотой мяч». Его слова приводит ВВС.

«История немного похожа на ситуацию с Франко Барези.

Несмотря на свой высокий уровень игры, он так и не смог выиграть «Золотой мяч». Форварды всегда крадут шоу, так как забивают голы.

Было бы хорошо, если бы еще хотя бы раз выиграл тот, кто не находится всегда на передних ролях.

Канте играет в прекрасный футбол, и он точно заслуживает признания».


Напомним, Канте в этом году выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а сейчас лидирует с лондонской командой в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
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Теги

сборная Нидерландов (футбол)

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