Гуллит – о «Золотом мяче»: «Форварда всегда крадут шоу»

Рууд Гуллит / Фото: Twitter

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что Нголо Канте заслуживает выиграть «Золотой мяч». Его слова приводит ВВС.

Несмотря на свой высокий уровень игры, он так и не смог выиграть «Золотой мяч». Форварды всегда крадут шоу, так как забивают голы.

Было бы хорошо, если бы еще хотя бы раз выиграл тот, кто не находится всегда на передних ролях.

Канте играет в прекрасный футбол, и он точно заслуживает признания».