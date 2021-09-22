Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ

Сам голландец в прошлом брал престижную награду

Рууд Гуллит / фото - FootBoom

Легендарный голландский экс-футболист Рууд Гуллит оценил шансы хавбека «Челси» Н`Голо Канте выиграть Золотой мяч. Слова бывшего хавбека приводит L`Equipe.

«Это та же история, что и с Барези. Он не мог выиграть Золотой мяч, несмотря на свой уровень игры. Игроки, которые забивают голы, всегда получают шоу. Было бы хорошо, если бы хоть раз выиграл тот, кто не в центре внимания. Кто-то вроде Канте, который играл очень хорошо и тоже заслуживает Золотой мяч».

Гуллит является обладателем Золотого мяча 1987 года. Нидерландская легенда получила трофей в составе «Милана» после впечатляющего сезона в ПСВ.

За последние 10 лет битва за главную индивидуальную награду происходила между форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Исключением стал хавбек «Реала» Лука Модрич, получивший престижный приз по итогам 2018 года.

Напомним, ранее тренер «Челси» Томас Тухель оценил влияние Канте на игру «аристократов».