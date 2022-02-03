Гуллит: «Жаль, что Левандовски играет в эпоху Месси и Роналду. Его недостаточно ценят»

Роберт Левандовски / Фото: Eurosport

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит оценил игру нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Его цитирует Bild.

Но это не было аферой, это просто голосование. Очень жаль, что он играет в ту же эпоху, что и Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Мне кажется, что его ценят не так, как этих двоих. Это досадно».