Холанд: «Левандовски – лучший в прошлом году»
Гуллит: «Жаль, что Левандовски играет в эпоху Месси и Роналду. Его недостаточно ценят»
Легенда сборной Нидерландов оценил польского форварда
17:29
Роберт Левандовски / Фото: Eurosport
Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит оценил игру нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Его цитирует Bild.
«Я люблю его как игрока, он может все. Я верил, что он выиграет «Золотой мяч». То, что это не произошло, стало для меня сюрпризом.
Но это не было аферой, это просто голосование. Очень жаль, что он играет в ту же эпоху, что и Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Мне кажется, что его ценят не так, как этих двоих. Это досадно».
Ранее сообщалось, что Левандовски может покинуть «Баварию» летом.
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