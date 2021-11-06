Гура: «Александрии» важнее чемпионат, чем Кубок»

Тренер – о победе над «Металлистом-1925»

Фото: fco.com.ua

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Металлистом-1925» в 14-м туре УПЛ.

В Кубке вы выиграли у «Металлиста 1925» со счетом 5:2, сегодня выиграли – 2:0. Можно ли считать, что сегодняшний матч был сложнее?

«Кубковые матчи отличаются от игр чемпионаты, разные задачи. Нам важнее чемпионат. Сегодня ребята очень хорошо выполнили работу».

Вместо Спинелли играл Устименко. Чем это обусловлено?

«Дали шанс Денису проявить себя».

Он оправдал ожидания?

«Он не забыл гол – не оправдал. Но он проделал большой объем работы, этим он помог команде».

Почему во втором тайме вы решили Кирюханцева поменять на Кожушко? Что он должен был внести в игру?

«Скорость впереди. Полузащитники должны были включать фланги, бежать, простреливать на нападающих. Это вроде было».

Насколько не хватает лидеров – Стецкова, Гриня, Ковальца?

«Очень».

Есть ли какое-то недопонимание в команде?

«Такого нет, но нам не хватает Кирилла, Сергея и Тимура. Хочется, чтобы они скорее вернулись в строй».

После перерыва будете играть против «Днепра-1» и «Зари» – главных конкурентов. Каких ошибок там точно нельзя будет допускать?

«Я не знаю, надо будет все это обдумать. Эти команды играют в свой, интересный футбол. С ними будет тяжело. Будем настраиваться только на победу».

Сейчас у команды несколько выходных.

«Да, даем выходные, потому что тяжело было. Нагрузка выпала на всех, побед не было. Тяжело, но сейчас отдохнем. Все будет хорошо».

«Александрия» выиграла впервые за пять матчей.