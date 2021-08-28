«Александрия» дважды сумела отыграться после голов «Черноморца»
Гура: «Черноморец» еще всем нервы попортит»
Наставник «Александрии» – о ничейном результате с «моряками» в матче 6-го тура УПЛ
Юрий Гура / Фото - footboomГлавный тренер «Александрии» Юрий Гура в интервью «Футбол NEWS» поделился эмоциями после ничейного результата с «Черноморцем» (2:2) в матче 6-го тура УПЛ.
«Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки «Черноморца» показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас было все вяленько – все подборы проиграли. «Черноморец» еще всем нервы попортит. Игроки «Александрии» хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче».
Напомним, «Александрия» с 11 очками занимает пятою строчку в турнирной таблице, но у «Днепра-1» есть игра в запасе. «Черноморец» набрал четыре очка.
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