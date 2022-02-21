«Александрия» может бесплатно подписать игрока «Львова»
Гура: «Ковалец потихоньку восстанавливается. Оценим состояние Гриня и Рыбалки»
Тренер надеется на скорое возвращение лидеров
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о восстановлении ключевых игроков команды после травм.
«Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается — правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же самое можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии.
В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.
Получивший травму Денис Устименко делает МРТ, в лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное».
Возвращения всех троих ожидается к маю.
Сообщалось, что «Александрия» может подписать игрока «Львова».
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