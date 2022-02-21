Гура: «Ковалец потихоньку восстанавливается. Оценим состояние Гриня и Рыбалки»

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Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о восстановлении ключевых игроков команды после травм.

В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.

Получивший травму Денис Устименко делает МРТ, в лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное».