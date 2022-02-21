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Гура: «Ковалец потихоньку восстанавливается. Оценим состояние Гриня и Рыбалки»

Тренер надеется на скорое возвращение лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Гура: «Ковалец потихоньку восстанавливается. Оценим состояние Гриня и Рыбалки»
Фото: footballua.tv

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о восстановлении ключевых игроков команды после травм.

«Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается — правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же самое можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии.

В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.

Получивший травму Денис Устименко делает МРТ, в лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное».


Возвращения всех троих ожидается к маю.

Сообщалось, что «Александрия» может подписать игрока «Львова».

Андрей Усмонов
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Александрия Юрий Гура

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