Гура: «У нас есть план на игру с «Десной»
Гура: «Мы расстроились из-за ничьей с «Десной»
«Александрия» поделила очки с черниговской командой
Юрий Гура / Фото: Football.ua
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с «Десной» (1:1) в 12-м туре УПЛ.
- Больше довольны или недовольны?
– Больше расстроились. Хотели выиграть, привезти три очка. Но не получилось. Ничья тоже в копилку. Конечно, есть чуть неприятный осадок.
- Вы пытались строить игру через контратаки?
– Нет, в этом матче мы должны были играть за счет передач между линией центральных и крайних защитников. Или отваливаться от защитников и принимать мяч. Включение крайних хавов за шиворот.
- Вы специально работаете над физикой?
– Ударный день у нас всегда есть, занимаемся скоростно-силовой работой
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