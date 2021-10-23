Гура: «Мы расстроились из-за ничьей с «Десной»

Юрий Гура / Фото: Football.ua

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с «Десной» (1:1) в 12-м туре УПЛ.

– Больше расстроились. Хотели выиграть, привезти три очка. Но не получилось. Ничья тоже в копилку. Конечно, есть чуть неприятный осадок.

- Вы пытались строить игру через контратаки?

– Нет, в этом матче мы должны были играть за счет передач между линией центральных и крайних защитников. Или отваливаться от защитников и принимать мяч. Включение крайних хавов за шиворот.

- Вы специально работаете над физикой?

– Ударный день у нас всегда есть, занимаемся скоростно-силовой работой